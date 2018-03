30 Uhr, in einem Workshop des Zentrums für seelische Gesundheit Bremen, Neuenstraße 11. Die Teilnahme kostet 99 Euro. Anmeldungen per Mail an die Adresse aufnahme@zsg-bremen.de.

Zudem bietet das Zentrum jeweils donnerstags, 10 bis 12 Uhr, eine Sprechstunde zum Thema Rehabilitation an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter Telefon 0421/ 478 85 90.