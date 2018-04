Mehr als 40 Menschen wurden verletzt. Terroristen stürmten – teils als Selbstmordattentäter – das iranische Parlament und das Mausoleum des verstorbenen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini im Herzen Teherans.

Alle sechs Terroristen waren laut Geheimdienstangaben nach dem Doppelanschlag tot. Vier Männer hatten sich nach Angaben des iranischen Innenministeriums als Frauen verkleidet ins Parlament geschlichen. Drei von ihnen wurden erschossen, einer sprengte sich in die Luft. Auch im Mausoleum des verstorbenen iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini gab es einen Selbstmordattentäter, ein weiterer Angreifer wurde erschossen.

Daesch reklamierte die Tat kurz darauf für sich. Eigentlich soll der Fastenmonat eine Zeit des Friedens sein. Dschihadisten rufen ihre Anhänger in dieser Zeit hingegen ausdrücklich zum Kampf und zu Anschlägen auf. Sie sehen sich damit in der Tradition des Propheten Mohammed, der eine seiner wichtigsten Schlachten im Ramadan geführt hatte. Nach Bagdad, Kabul und London ist die Tat in Teheran schon der vierte große Anschlag seit Beginn des Ramadans, den die Terrormiliz für sich reklamiert.