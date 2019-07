Durchsuchungen am Morgen

Terrorverdacht: Razzien gegen islamistische Gefährder in NRW

Die Polizei durchsucht am Morgen an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen Wohnungen der islamistischen Szene. Zwei Personen werden vernommen.