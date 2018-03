In Sachen Testament, Erbschaftsrecht und Co kommen

immer wieder Fragen auf – zum Beispiel, wie ein Testament ­gestaltet sein muss, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen damit es gültig ist, und inwiefern die Hinterbliebenen an den Wortlaut gebunden sind. Da es in der Rechtsprechung ­immer wieder Änderungen und zahlreiche persönliche Faktoren gibt, die bei dem Thema einfließen können, sollte man sich ­bereits frühzeitig mit einem Profi zusammensetzen, der einem hilft, die Übersicht zu behalten. So gibt es beispielsweise eine aktuelle Rechtsprechung, welche die Form und Wirksamkeit eines Testamentes betrifft.

Ein im Dezember 2017 gesprochenes Urteil besagt, dass in

einem Testament auch auf ein anderes Schriftstück Bezug ­genommen werden kann. Wichtig ist, dass das Hauptschriftstück in der korrekten Form verfasst wurde. In dem behandelten Fall erstellte der Erblasser ein ­eigenhändiges Testament, das er auch unterschrieben hatte. Diesem legte er eine ebenfalls eigenhändig geschriebene, aber nicht noch einmal gesondert ­unterschriebene Liste von Organisationen bei, die nach dem Testament Erben sein sollen.

Ergänzung des Testamentes

Das Gericht befand, dass die in dieser Form erfolgte Erbeinsetzung rechtens sei. Ist ein verweisendes Testament formwirksam und aus sich heraus verständlich errichtet, so ist eine Bezugnahme auf ein nicht in Testamentsform abgefasstes Schriftstück unschädlich, wenn diese lediglich der näheren Erläuterung der testamentarischen Bestimmung dient. Denn in einem solchen Fall handelt es sich nur um die Auslegung des bereits formgültig erklärten Willens.

Entscheidend ist, dass im Testament die Person des Bedachten und das Vermögen hinreichend bestimmt sind. Sind im Testament „mildtätige Organisationen“ als Erben genannt, ­genügt das. Die genannte Liste kann dann zur Auslegung herangezogen werden, welche ­genauen Organisationen sich dahinter verbergen.