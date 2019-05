Wie wurde früher Torf abgebaut? (Malin von Döllen)

Worpswede (bn). Der 19. Torftag in Kollbecksmoor am nördlichsten Zipfel des Teufelsmoores an der Grenze zu Gnarrenburg findet in diesem Jahr am 7. Juli statt. Der Tag lädt ein das Teufelsmoor auf besondere Weise zu erleben, die Kulturgeschichte dieser Landschaft besser kennenzulernen und Eindrücke zu gewinnen vom Leben der Menschen anno dazumal.

Bei einem Tagsausflug kann man im Rahmen verschiedener Veranstaltungen in die Geschichte und das Lebensgefühl des Landstrichs eintauchen. Dazu tragen auch Besuche der umliegenden Ortschaften Ostersode, Nordsode, Meinershagen, Vollersode, Kuhstedtermoor und Karlshöfenermoor bei. Besucher die noch nach einem außergewöhnlichen Erlebnis suchen, können auch mit dem Moorexpress anreisen.

Nähere Informationen gibt es bei der Gästeinformation Worpswede unter der Telefonnummer 0 47 92 / 93 58 20 oder im Internet unter www.worpswede-touristik.de.