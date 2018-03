„Das Verteidigungsministerium ist zu einem Fass ohne Boden geworden und erinnert immer mehr an den Berliner Flughafen BER. Auch dort geht es nur bei den Kosten voran“, kritisiert der Linken-Verteidigungspolitiker Matthias Höhn.

Dabei wollte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) alles anders machen. Die Reform des Rüstungssektors gehörte zu ihren wichtigsten Vorhaben der vergangenen Jahre. Sie verkündete 2014 die „Agenda Rüstung“, um das Beschaffungswesen effizienter und transparenter zu machen. Von der Leyen holte sich die Unternehmensberaterin Katrin Suder ins Haus und externe Berater in das Koblenzer Beschaffungsamt. Und die Ministerin lässt regelmäßig Rüstungsberichte veröffentlichen, um haarklein und transparent aufzulisten, was alles teurer wird und länger dauert.

Nun stellte das Ministerium den ersten Rüstungsbericht ihrer zweiten Amtszeit ins Netz. Die Bilanz: In die Rüstung fließt so viel Geld wie seit Jahren nicht mehr – aber weiter verzögern und verteuern sich große Projekte. Der Eurofighter wird unter anderem wegen des Mangels an Bauteilen 6,7 Milliarden Euro teurer als dem Parlament ursprünglich zugesagt, zudem kommt er mehr als zwölf Jahre später. Das Transportflugzeug A 400M wird 1,5 Milliarden Euro teurer und mehr als elf Jahre zu spät geliefert. Die „hohlen Strukturen“ müssten dringend gefüllt werden, heißt es in dem 160-seitigen Bericht.

In Koblenz sitzen die Einkäufer der Truppe – in dem Amt mit der ungelenken Bezeichnung BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr). Die Behörde steht seit Jahren in der Kritik. Der Apparat sei schwerfällig, die Beschaffung zu bürokratisch. Die Rüstungsverträge der Vergangenheit waren häufig zu sehr auf die Rüstungsindustrie zugeschnitten. Die Beamten im Beschaffungsamt saßen großen Konzernen mit Heerscharen von Juristen gegenüber. Von der Leyen will die Bundeswehr nun stärker absichern gegen Vertragsrisiken, bessere Verträge aushandeln, auf Garantien und Gewährleistungen pochen. Doch je härter das Ministerium verhandelt, desto länger lassen die Verträge auch auf sich warten.

In den komplexen Verfahren mischen viele Parteien mit unterschiedlichen Interessen mit. Die Militärs haben äußerst hohe Anforderungen an die Geräte, die Unternehmen tendieren bei der Vergabe zu großzügigen Versprechungen und unterbieten sich beim Preis mit Angeboten. Es geht bei Entscheidungen auch nicht immer nur um militärische Anforderungen, sondern auch um Industriepolitik und Arbeitsplätze. Noch komplizierter werden Rüstungsprojekte, wenn mehrere Länder beteiligt sind. Unterlegene Bieter verzögern mit Rügen und Beschwerden im Vergabeverfahren immer wieder Mammutprojekte.

Der Vorlauf bei einer Panzer-Bestellung ist lang. Große Beschaffungsprojekte überdauern von der Skizze bis zur Auslieferung meist die Amtszeiten mehrerer Minister. Die Bundeswehrplaner müssen sich bei Projektbeginn für eine Kriegstechnologie entscheiden, die ihnen erst zehn oder 20 Jahre später zur Verfügung steht. Gut für Verteidigungsminister: Sie können die Verantwortung für Ausrüstungsmängel stets elegant auf ihre Vorgänger schieben.