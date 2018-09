Tennisdamen fehlte die Kraft

TG Uesen unterliegt Barrien

FR

Achim-Uesen. Emily Gabel und Anneke Brinker sowie Lina Bartsch, Paula Schnez und Fiene Vogelsang wurden in der abgelaufenen Saison in ihren Staffeln jeweils unangefochten Meister in der Juniorinnen- C-Regionsliga, und konnten sich dadurch für den Regionspokal der Staffelsieger qualifizieren.