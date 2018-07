Kinder

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Thailand: In Höhle vermisste Jugendfußballer lebend gefunden

Die mehr als eine Woche lang in einer Höhle in Thailand vermissten Jugendfußballer und ihr Trainer sind lebend gefunden worden. Das teilte die thailändische Regierung am späten Montagabend (Ortszeit) mit.