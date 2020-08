Elizabeth Debicki wird in «The Crown» zu Lady Di. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa (Joel C Ryan / dpa)

Die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki („Guardians of the Galaxy Vol 2.“) übernimmt in der Netflix-Serie „The Crown“ die Rolle von Prinzessin Diana. Die 29-Jährige werde in der fünften und sechsten Staffel der Erfolgsserie mitspielen. Das teilte der Streamingdienst Netflix auf Twitter mit.

„Prinzessin Dianas Geist, ihre Worte und ihre Taten leben in den Herzen so vieler Menschen weiter. Es ist für mich ein echtes Privileg und eine Ehre, an dieser meisterhaften Serie mitzuwirken, die mich seit der ersten Episode absolut gefesselt hat“, veröffentlichte Netflix ein Statement von Debicki.

Die Serie „The Crown“ über die britische Monarchie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter mehrere Emmys und Golden Globes. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel wurden vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa im März abgeschlossen.

