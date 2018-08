Miss Hayley Roberts ist nun Mrs. David Hasselhoff: Der Sänger und Schauspieler hat zum dritten Mal geheiratet. (Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures)

David Hasselhoff ist wieder unter der Haube: In einer kleinen Zeremonie in der süditalienischen Region Apulien hat der „Baywatch“-Star das walisische Model Hayley Roberts zur Frau genommen. Das bestätigte Hasselhoffs Agent dem „People“-Magazin. Seine Töchter aus zweiter Ehe mit Schauspielerin Pamela Bach hätten der Hochzeit beigewohnt, heißt es in dem Bericht. Bach wurde 1989, direkt nach Hasselhoffs Scheidung von Catherine Hickland, die zweite Mrs. Hasselhoff. Für Hayley Roberts ist es die erste Ehe.

Das Paar lernte sich 2011 kennen, als Roberts den damaligen „Britain's Got Talent“-Juror um ein Autogramm bat. Hasselhoff gab es ihr im Tausch gegen ihre Telefonnummer. 2016 machte der heute 66-Jährige seiner 28 Jahre jüngeren Freundin bei einem Strandpicknick in Malibu einen Antrag.