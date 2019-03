Der Musiker Keith Flint starb im Alter von 49 Jahren. Seine Bandkollegen berichten nun, es habe sich um Suizid gehandelt. (Jo Hale / 2005 Getty Images)

Die Musikwelt trauert um The Prodigy-Frontmann Keith Flint. Am Montagmorgen wurde der Sänger leblos in seinem Haus in Dunmow, in der britischen Grafschaft Essex, aufgefunden. Die herbeigerufenen Sanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen. Während Fremdeinwirkung zunächst ausgeschlossen wurde, muss nun ein Gerichtsmediziner die genauen Todesumstände klären.

Für die Bandkollegen des im Alter von 49 Jahren Verstorbenen steht hingegen bereits fest: Flint hat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Auf dem offiziellen Instagram-Profil von The Prodigy schrieb Liam Howlett (47): „Die Nachrichten sind wahr. Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber unser Bruder Keith hat sich am Wochenende das Leben genommen. Ich bin zutiefst erschüttert, verdammt wütend, durcheinander und mein Herz ist gebrochen. R.I.P. Bruder“.

Keith Flint trat zunächst als Tänzer bei The Prodigy in Erscheinung. Ab 1996 war er Sänger der stilprägenden Band. (Stefan Gosatti / 2009 Getty Images)

Depressionen als Auslöser?

Der Tod des Musikers ist ein großer Schock für seine Kollegen, hatten sie doch gerade erst eine große Tournee durch die USA und Europa angekündigt, zahlreiche Termine waren bereits fest geplant. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, zeigte sich auch sein Umfeld überrascht über den plötzlichen Tod des 49-Jährigen. Nachbarn hatten ihn als fit und gesund beschrieben. Er sei als Vorbereitung auf die Tour regelmäßig gejoggt, nahm nur zwei Tage vor seinem Tod sogar an einem 5-Kilometer-Lauf in seiner Heimatstadt teil und erreichte eine persönliche Bestzeit von 21 Minuten und 22 Sekunden.

Maxim Reality (links), Liam Howlett (Mitte) und Keith Flint waren The Prodigy. Wie es mit der Band nun weitergeht, ist unklar. Für 2019 waren Konzerte in Europa und den USA angekündigt. (Matthias Hombauer / The Prodigy)

Nach außen hin gab es zunächst keine Anzeichen auf einen Suizid, doch nach neuesten Berichten der britischen „The Sun“ soll es vor wenigen Tagen zur Trennung zwischen Flint und seiner Frau gekommen sein. Seit 2006 war der Musiker mit dem japanischen Model und DJ Mayumi Kai verheiratet, betonte immer wieder, sie habe ihn aus der Drogensucht gerettet. Nach der Trennung soll Flint in Depressionen verfallen und rückfällig geworden sein. Auch sein Landhaus, das er stets als Zufluchtsort bezeichnete, habe er laut „The Sun“ vergangene Woche zum Verkauf gestellt.

Hinweis der Redaktion: Sie haben suizidale Gedanken oder sorgen sich um einen Mitmenschen? Die Telefonseelsorge bietet unter der Nummer 0800/1110111 rund um die Uhr, anonym und kostenlos Hilfe an. Eine Beratung per E-Mail ist ebenfalls möglich. Mehr Informationen finden Sie auf www.telefonseelsorge.de.