"Wir schaffen das!" - Dwayne "The Rock" Johnson richtete diese Worte an seine Mitbürger - und an US-Präsident Donald Trump. (2019 Getty Images/Lintao Zhang)

Seit dem Tod von George Floyd in Minneapolis protestieren in den USA weiterhin Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auch Stars wie Dwayne Johnson sind aktiv und setzen sich gegen soziale Ungleichheit ein. Der Schauspieler entschied sich dazu, der Black-Lives-Matter-Bewegung mit einer ganz besonderen Videobotschaft zu helfen und beizustehen.

Seine achtminütige, leidenschaftliche Ansprache, die er mit seinen rund 185 Millionen Instagram-Fans teilte, addressierte „The Rock“ vor allem an US-Präsident Donald Trump - jedoch ohne seinen Namen zu nennen. Dwayne Johnson bezog sich vor allem darauf, dass Trump bisher nicht die richtigen Worte gefunden zu haben scheint, um seinem Volk in der Krise beizustehen. Zudem steht er in der Kritik, die Proteste nicht richtig zu handhaben und mit Militärgewalt gegen die Demonstranten vorgehen zu wollen.

"Wo ist unser Anführer in dieser Zeit, in der unser Land auf den Knien ist?" - Dwayne "The Rock" Johnson machte auf Instagram seinem Unmut Luft. (2017 Getty Images/Jeff Spicer)

„Wo ist unser Anführer in dieser Zeit, in der unser Land auf den Knien ist - bettelt, fleht, verletzt, wütend, frustriert, voller Schmerz und mit ausgestreckten Armen, nur um gehört zu werden?“, so Dwayne mit finsterer Miene. Der 48-Jährige wünsche sich vielmehr einen „mitfühlenden Anführer“, der seinem Land die Hand reiche und sage: „Ich höre euch, ich höre euch zu. Ihr habt mein Wort, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug alles in meiner Macht Stehende tun werde, um die notwendige Veränderung herbeizuführen und Gleichheit herzustellen.“

Johnson beendete seine feurige Rede, die bereits nach nur 14 Stunden über 8,8 Millionen Menschen erreicht hat, mit hoffnungsvollen Worten: „Ich frage noch ein einziges Mal: Wo bist du? Wir sind alle hier. Der Veränderungsprozess hat bereits begonnen. Man kann es im ganzen Land spüren. Es wird noch eine ganze Weile dauern. Es wird Blut geben, aber die Veränderung hat begonnen. Bleibt stark. Wir schaffen das!“