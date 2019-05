Das war die achte Staffel: Letztes Jahr saßen (von links) Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Michael Patrick Kelly als Coaches bei "The Voice of Germany" auf den roten Stühlen. Bis auf Mark Forster gaben alle bereits ihren Ausstieg bekannt. (SAT.1 / Andre Kowalski)

Tabula rasa bei „The Voice of Germany“: Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier sowie Yvonne Catterfeld haben schon ihren Abschied verkündet. Nun räumt auch Michael Patrick Kelly seinen Stuhl bei der erfolgreichen Gesangscastingshow: Auf seiner Instagram-Seite verkündete der Sänger seinen Abschied. Immerhin als Coach bei „The Voice Senior“ bleibt er dem Publikum erhalten. In diesem Ableger der Show-Reihe nehmen Gesangstalente über 60 Jahren teil.

„Ich freue mich schon auf den Herbst, wo ich mich ganz auf meine neue Musik fokussieren werde, um mit dem richtigen Spirit die Songs einzufangen, und so werde ich dieses Jahr nicht bei 'The Voice of Germany' als Coach dabei sein“, erklärte der 41-Jährige, der vor allem in den 90er-Jahren als Mitglied der Kelly-Family riesige Charts-Erfolge in Deutschland feierte. Von der letztjährigen Coaching-Riege bei „The Voice of Germany“ bleibt nur noch Mark Forster erhalten.

Michael Patrick Kelly verabschiedet sich von "The Voice of Germany", um sich wieder mehr seiner eigenen Musik zu widmen. Dafür sitzt er im Winter bei "The Voice Senior" wieder auf dem berühmten roten Drehsessel. (Andreas H. Bitesnich)

Bisher war Michael Patrick Kelly nur an der letzten Staffel der bei ProSieben und SAT.1 ausgestrahlten Show beteiligt. Allerdings konnte der Neuling gleich einen Erfolg verbuchen: Sieger wurde Samuel Rösch aus seinem Team. Derzeit sieht man „Paddy“ Kelly immer dienstags, 20.15 Uhr, bei VOX. Dort präsentiert er als Gasgteber die Musikreihe „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“.

Drei von vier Stühlen frei

Michael Patrick Kelly ist damit schon der dritte Coach, der sich aus dem „The Voice of Germany“-Team verabschiedet. Erst vor knapp zwei Wochen hatte Yvonne Catterfeld ihren Ausstieg verkündet, bleibt allerdings ebenfalls über „The Voice Senior“ den berühmten roten Drehsesseln treu. Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier gaben ihren Ausstieg bereits im April via Facebook bekannt. Sie waren fünf Jahre lang Coaches bei der Gesangscastingshow dabei und gewannen zweimal mit ihren Kandidaten.

Nach aktuellem Stand sind nun Michael Patrick Kelly, Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHoss die Coaches bei „The Voice Senior“, das ab 23. Dezember auf SAT.1 ausgestrahlt wird. Wer die drei verwaisten Stühle bei der neunten Staffel von „The Voice of Germany“ neben Mark Forster belegen wird, ist noch nicht bekannt. Da allerdings die Aufzeichnungen der Blind Auditions schon im Juni starten sollen, kann es nicht mehr lange dauern, bis die Sendergruppe die Besetzung bekannt gibt.