OHZ (Peter von Döllen)

Einen ebenso großen Beitrag zum Erhalt des Plattdeutschen leisten jedoch die vielen Laienspielgruppen, die in ganz Norddeutschland zu finden sind. Über ein Dutzend gibt es allein im Landkreis Osterholz und die Vielfalt ist riesig. Ob kurze Stücke auf der Wanderbühne, aufwendige Mehrakter oder ein Mix aus Musik und Sketchen: Viele Gruppen haben sich eine eigene Nische geschaffen und begeistern das Publikum mit ihrem schauspielerischen Können.

Bei den meisten Akteuren handelt es sich um solche, die das Schauspielern nur in ihrer Freizeit betreiben. Viele lernen Plattdeutsch auch erst beim Spielen, was eine der wichtigen Aufgaben der Gruppen zeigt: Die Sprache am Leben zu erhalten. Denn im Alltag wird sie nur noch selten gesprochen, die Muttersprachler sterben aus und damit auch die Vielfalt und Verbreitung des Niederdeutschen. Die freien Bühnen und Gruppen halten mit viel Spielfreude dagegen. Auch interessieren sich immer mehr jüngere Menschen für den Dialekt ihrer Großeltern und finden den Weg in die örtlichen Theatergruppen. Um dies noch mehr zu fördern gibt es das Niederdeutsche Jugendtheaterfestival. Es findet immer im Juni auf dem Gut Sandbeck statt und wird unter anderem von der Scharmbecker Speeldeel ausgerichtet.

Die Zukunft des Plattdeutschen: Nachwuchsschauspieler des Theaters in Osterholz. (Peter von Döllen)

Zum Repertoire der Gruppen gehören hauptsächlich Komödien und Schwänken. Stücke also, die der bildhaften Sprache viel Raum bieten, leichtfüßig daherkommen und die Zuschauer zum Lachen bringen. Das ist auch, was sich die Schauspieler am meisten wünschen, denn fragt man sie direkt, was sie mit ihrem Engagement erreichen wollen, lautet die Antwort fast immer: „Das Publikum unterhalten“.