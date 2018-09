Der Einsatz der ISAF-Truppe endete 2014. Wie geht es den Soldaten heute mit ihren Erinnerungen an den Hindukusch?

Das Theater Das Letzte Kleinod ist bekannt für seine dokumentarischen Theaterstücke. Jetzt steht das Thema Afghanistan auf dem Programm, in Kürze beginnen die Proben mit afghanischen und deutschen Schauspielern in der Studiobühne im Bahnhof in Geestenseth.

Für das Stück sucht das Theater nach Soldaten, die bereit wären, den Schauspielern von ihren Erfahrungen an die Dienstzeit in Afghanistan zu berichten. Interessierte können sich bei der Regieassistentin Julia Kawka, Telefon 0 47 49 / 10 25 64 melden. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.das-letzte-kleinod.de.