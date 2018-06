„Es ist unsere Aufgabe, solche Verbindungen aufzudecken“, sagt

Simone Zwingmann. Anschließend findet das Team der Praxis Zwingmann in Hambergen die passende Behandlung.

Die Gründe für Schädigungen des Nervensystems können vielfältig sein, ebenso die Symptome und die daraus resultierende Therapie. Das sogenannte Bobath-Konzept betrachtet jeden Menschen mit einer Schädigung des Nervensystems individuell und ganzheitlich. Es basiert auf neurophysiologischen und entwicklungsneurologischen Grundlagen. „Wir holen den Patienten dort ab, wo er steht“, erläutert Zwingmann. Zunächst müssen Fern- und Nahziele definiert werden. Oft sind eher kleine Schritte realistisch. Die Behandlung bei Schlaganfallpatienten bezieht oft auch die Angehörigen oder die Pflegenden mit ein.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Die Experten werden bei Schrei-Babys, Koliken, einem Trauma nach einer schwierigen Geburt oder bei Beschwerden in den Gelenken konsultiert. Entwicklungsverzögerungen oder Schwierigkeiten mit dem Bewegungsapparat können ebenfalls mit der Bobath-Therapie aufgefangen werden. „Wir unterstützen Eltern, ihre Kinder spielerisch in ihrer Entwicklung zu fördern“, erläutert die Physiotherapeutin. So können schon kleine, richtig ausgeführte Handgriffe beim Anziehen dazu führen, dass das Baby angeregt wird, sich anders zu bewegen.

Darüber hinaus beherrscht das Team die Faszien- und Triggerpunkttherapie. Bei der Faszienbehandlung werden Verklebungen im Bindegewebe gelöst. Diese entstehen beispielsweise nach Operationen durch Narbenbildung oder einseitige Bewegungen. Das Schröpfen lockert das Muskelgewebe und regt die Durchblutung an. Triggerpunkte, kleine Muskelverhärtungen, werden durch Inaktivität verursacht. Eine Druckmassage löst diese auf. Weiterhin wird die manuelle Lymphdrainage als postoperative Therapie angewandt.