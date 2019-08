(Grafik WESER KURIER)

In der nächsten Folge des WESER-Strand, der Talkreihe des WESER-KURIER, begrüßt Moderatorin Bärbel Schäfer den langjährigen Werder-Trainer Thomas Schaaf. Als Spieler und Trainer war er maßgeblich an den größten Erfolgen von Werder Bremen beteiligt. Insgesamt konnte er dreimal die Deutsche Meisterschaft und fünfmal den DFB-Pokal nach Bremen holen. Nach 40 Jahren in verschiedenen Positionen kehrte er dem Verein 2013 den Rücken. Es folgte eine Pause, ehe Schaaf bei Eintracht Frankfurt anheuerte. In der Saison 2016/17 trainierte Schaaf für zehn Spiele Hannover 96.

Im vergangenen Sommer kehrte Schaaf dann als Technischer Direktor des Jugendbereichs zu Werder Bremen zurück. Beim WESER-Strand-Talk mit Bärbel Schäfer spricht Thomas Schaaf über sein Leben an der Seitenlinie, Kabinenansprachen, Teamgeist und was den besten Rasen ausmacht.

Für diejenigen die keine Tickets mehr ergattern können, wird das Video des Talks ab dem 7. September unter www.weser-kurier.de/weserstrand abrufbar sein.

Gewinnspiel

Für das bereits ausverkaufte Talkevent des WESER-KURIER am 6. September um 21.30 Uhr im Café Sand mit Thomas Schaaf und Moderatorin Bärbel Schäfer verlost der WESER-KURIER einmal zwei Tickets. Schicken Sie dafür einfach eine Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de.

Die Verlosung endet am Dienstag, den 3. September um 12 Uhr.

Teilnahmebedingungen

Teilnahme nur ab 18 Jahren. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Die Gewinnernamen werden an der Abendkasse auf der Gästeliste hinterlegt. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht.