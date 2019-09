Thore Schölermann und Jana Julie Kilka haben geheiratet. Bei einer romantischen Zeremonie in Tirol gaben sich die beiden Moderatoren der Reality-Show "Get the F*ck out of my House" das Jawort. (ProSieben/Willi Weber)

In der Daily „Verbotene Liebe“ war der Name noch Programm: In ihren Rollen als Christian Mann und Jessica Stiehl ließen sich die Schauspieler Thore Schölermann und Jana Julie Kilka auf einen heißen One-Night-Stand ein. Im wahren Leben meinen es die einstigen Seriendarsteller aber so richtig ernst miteinander. Wie „Bunte“ berichtet, haben die beiden am vergangenen Wochenende geheiratet. Bei einer romantischen Zeremonie in Seefeld in Tirol gaben sich Schölermann und Kilka vor dem Standesamt das Jawort. Mit der Gondel ging es für die zwei Verliebten auf den Gipfel des Seefelder Jochs, wo sich das Pärchen im vergangenen Jahr verlobt hatte.

Gemeinsam mit erlesenen Gästen nahm der Bürgermeister den künftigen Eheleuten vor der Kulisse des Karwendelgebirges auf 2.100 Meter das Ehegelöbnis ab - bei prasselndem Regen und unter einem Regenschirm. Doch dann passierte das Unglaubliche, wie die frischgebackene Braut gegenüber „Bunte“ berichtete: „Genau in dem Moment, in dem wir uns das Jawort gegeben haben, hat es aufgehört zu regnen.“

Thore Schölermann und Jana Julie Kilka lernten sich 2010 am Set von „Verbotene Liebe“ kennen und lieben. Außerdem moderierten sie 2018 und 2019 gemeinsam die Reality-TV-Show „Get the F*ck out of my House“.