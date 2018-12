Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

THW besucht TEL

FR

Kürzlich hatte die Technische Einsatzleitung (TEL) Nord der Kreisfeuerwehr ihren letzten Funklehrgang für 2018 unterstützt. Wie immer wurde der ELW 2 am Hohen Berg in Barrien in Betrieb genommen. THW Syke