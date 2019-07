Die Tierschule und Schäferei Anne Krüger-Degener ist auch in diesem Jahr wieder in Tarmstedt dabei. (Christian Kosak)

Was 1979 mit einer Kreisfohlenschau begann, ist über die Jahre zu einem wahren Zuschauermagneten geworden.

Während es zum Start nur eine einzige Präsentation gab, die sich als großer Erfolg herausstellte, sieht das heute anders aus: Im Showring und auf dem Schaugelände ist an

allen vier Messetagen jede Menge los. Die Tierschau hat sich zu einem wichtigen Teil des Gesamtkonzepts entwickelt. Ob für Züchter, Pferdefreunde oder Familie – ein Besuch lohnt sich allemal, etwa um einen Überblick über die zahlreichen Rassen der verschiedenen Tiere zu bekommen.

Sportlich, historisch, anmutig und gemütlich: Im Showring gibt es wie gewohnt ein vielfältiges Programm. (Andreas Dittmer)

Neben den Zuchtschauen für Pferde und Rinder wurde aber auch das Showprogramm stetig erweitert. Rund um die Ausstellung ging es bald nicht mehr ausschließlich um das reine Geschäft der Aussteller. Vielmehr sorgten die Organisatoren für abwechslungsreiche Höhepunkte, bei denen es heiter und mitunter rasant zugeht. Heute bietet sich den Besuchern eine Mischung aus Darbietungen der heimischen Reitvereine und Shows prominenter Akteure.

Dabei stehen nach wie vor die Pferde im Mittelpunkt. Verschiedene Rassen gibt es in den Shows zu sehen: Alt-Oldenburger ziehen Kutschen, Ponyreiter zeigen farbenprächtige Formationen oder rasante Spiele. Unter anderem kommen bei der 71. Tarmstedter Ausstellung

die Haflinger von Claus Luber aus Bayern zum Einsatz und demonstrieren ihre Eleganz, Kraft und Anmut – unter anderem am Sonnabend um 10.05 und 15.55 Uhr im Showring. Vertreter der Reit- und Fahrgemeinschaft Fischerhude

geben am Sonnabend 11.35 und 16.40 Uhr sowie Sonntag 11.30 Uhr zudem einen Einblick in den rasanten Reitsport Mounted Games.

Zur Rassedemonstrationsschau am Freitag 11.50 Uhr, Sonnabend 11.10 Uhr, Sonntag 10.20 Uhr und Montag 11.50 Uhr reist unter anderem die aus dem Fernsehen bekannte Ostfriesin Carmen Hanken mit dem XXL-Hengst „J.R.“ an. Aber nicht nur Pferde, sondern auch Hunde und Schafe haben im Showring ihren großen Auftritt.

Der runde Geburtstag der Tierschau ist für die Verantwortlichen um Leiter Frank Löwentat Anlass genug, eine besondere Abendshow zu präsentieren. Gefeiert wird am Sonnabend, 13. Juli, bei einer zünftigen Jubiläumsstallfete. Während der Feier gibt es eine Abendshow mit feurigen Nummern. „Die Besucher erleben eine Show, wie es sie in 40 Jahren in Tarmstedt nicht gegeben hat“, verrät Löwentat. Die um 20 Uhr beginnende Stallfete und die nach Sonnenuntergang stattfindende Jubiläumsshow sind öffentlich, der Eintritt ist frei.

Alle Programmpunkte finden sich unter

www.tarmstedter-ausstelleung.de.