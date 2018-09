Am Sonntag, 30. September, sowie am Mittwoch, 3. Oktober, hat der Beverstedter Tierpark CUX-ART von 14 bis 17 Uhr geöffnet – ein idealer Treffpunkt für die gesamte Familie. Während des Rundgangs gibt es gibt vieles zu sehen und zu entdecken. So kann man zum Beispiel sehr gut beobachten, wie unterschiedliche Rassen friedlich miteinander leben. Ein Publikumsmagnet sind immer die kleinen Minnesota Minipig-Ferkelchen in unterschiedlichen Altersstufen, die neugierig ihr Umfeld erkunden. Etwas ältere Ferkel können an Interessierte abgegeben werden.

Aber auch das naturbelassene Gelände des Tierparks ansich fasziniert die Besucher stets aufs Neue. CUX-ART mit seinen vielen Wasserflächen liegt neben dem Kulturhof Heyerhöfen, Heerstedter Mühlenweg 13, im Gewerbepark Beverstedt. Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Das Kulturhof-Café hat zeitgleich geöffnet. Infos über weitere Öffnungszeiten unter Telefon 0 47 47 / 10 14 (Praxis Dr. Steiner) oder www.kulturhof.info (Rubrik Veranstaltungen).

Auf dem Foto zu sehen: Riesenesel, Lama, Alpaka – handzahm und freilaufend im Beverstedter Tierpark CUX-ART.