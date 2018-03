So lebte Akbar anfangs mit Familienanschluss im Wohnhaus der Familie Ismer, wo er vielen Gästen ein überraschendes Haustiererlebnis bescherte. Unzählige Geschichten, die bis heute oft unglaublich erscheinen, machten Akbar zu einer lebenden Legende im Tierpark Ströhen. „Unvergessen bleibt der Moment, als der Sohn der jordanischen Prinzessin Aliah im Garten der Familie Ismer mit Akbar spielte und der damals schon recht groß gewachsene Tiger sich auf den jungen Prinzen setzte. Der mitgereiste Bodyguard fürchtete um das Leben des jungen Prinzen und konnte nur durch das ruhige und besonnene Verhalten der Anwesenden davon abgehalten werden, den Tiger zu erschießen, sodass beide, der junge Prinz sowie der Tiger Akbar, unversehrt aus der Geschichte hervorgingen“, berichtet Tierparkleiter Nils Ismer.

Als Akbar größer wurde, musste er in ein Gehege im Tierpark umziehen und bekam 2003 Gesellschaft von der einjährigen Tigerkatze Amudaja aus dem Tierpark Berlin. Das Tigerpaar harmonierte außerordentlich gut, und im Laufe der vergangenen Jahre sind über 20 Nachkommen von Akbar und Amudaja im Tierpark Ströhen geboren worden. Außergewöhnlich auch, dass der erfahrene Tigervater durchaus mit seiner Familie zusammenleben konnte: In aller Regel werden Kater und Katze nur zur Paarungszeit gemeinsam gehalten.

In den 20 Jahren, die Akbar das Leben im Tierpark Ströhen beeinflusst hat, hat der beeindruckende, friedliebende Kater sehr viele Fans für sich gewonnen. Bis zuletzt kamen langjährige Tierparkgäste, um Akbar einen Besuch abzustatten. Beim Anblick des außergewöhnlich schönen und großen sibirischen Tigers erinnerte sich der eine oder andere Besucher gerne an seine persönliche Geschichte, die ihn mit Akbar verband.

Das Band zur Familie Ismer war stets ungebrochen. Auch wenn keiner mehr das Gehege des 350 Kilogramm schweren Tigers betreten konnte, hat Almuth Ismer dem stattlichen Kater dennoch nahezu täglich einen Besuch abgestattet. Akbar hat diese Besuche sehr begrüßt, ist doch meist nicht nur eine Streicheleinheit, sondern auch immer eine kleine Leckerei für ihn dabei gewesen.

So mancher Besucher hat sich gewundert, wenn der Tiger plötzlich scheinbar grundlos begann, am Gehegezaun auf und ab zu laufen. Schon von Weitem hat Akbar seine Ziehmutter wahrgenommen und mit herzlichem Gegrummel auf Tigerart begrüßt. Mit 20 Jahren war Akbar einer der ältesten sibirischen Tiger, die im internationalen Tigerzuchtbuch erfasst sind. Insgesamt werden weltweit 581 Amurtiger in 230 Zoos gehalten. Die Haltung und die Zucht von sibirischen Tigern, auch Amurtiger genannt, ist Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Der sibirische Tiger ist die größte aller noch lebenden sechs Tiger-Unterarten und zugleich die größte aller Katzenarten überhaupt. Vor allem durch die Verringerung der Großwildbestände und durch Wilderei ist der sibirische Tiger in seinem natürlichen Lebensraum bedroht und ist als stark gefährdet eingestuft. Die Gesamtpopulation sibirischer Tiger in freier Wildbahn wird auf nur noch etwa 500 Tiere geschätzt.

„Wir hoffen, dass wir bald einen geeigneten Kater finden und mit Amudaja vergesellschaften können. Und so zusammen mit Akbars letzter Tochter, die 2017 im Tierpark Ströhen geboren ist, zur Arterhaltung beitragen können“, sagt Tierparkleiter Ismer.