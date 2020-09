Schauspieler verrät

Til Schweiger: „Ich glaube nicht wirklich an Gott“

teleschau

Einen Pfarrer spielen, selbst aber mit Gott nichts am Hut haben? So ergeht es Til Schweiger mit seinem neuen Kinofilm „Gott, du kannst ein Arsch sein“. Warum das so ist, erklärte der Schauspieler nun in einem Interview.