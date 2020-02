Tina Ruland bei der Actors Night in Berlin. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa (Gerald Matzka / dpa)

Schauspielerin Tina Ruland (53, „Das Traumschiff“) macht die rasante Verbreitung des neuartigen Coronavirus weltweit Angst. „Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind auf der Titanic, die gerade untergeht“, sagte sie am Rande der „Actors Night“ am Freitagabend in Berlin.

Sie habe aber zwei Seelen in ihrer Brust: „Einerseits will ich mich nicht wahnsinnig machen lassen und lebe mit meinen Kindern normal weiter. Bei einer Grippe mache ich mir ja auch keine Gedanken. Anderseits denke ich, man würde nicht Messen und Städte schließen, wenn es nicht wirklich gefährlich wäre. Das macht mir ein bisschen Angst.“

Auch einige ihrer Veranstaltungen und Aufträge seien abgesagt worden, was finanzielle Einbußen mit sich brächte. Sogenannte Hamsterkäufe wolle sie aber nicht machen, denn es seien zu Hause genug Lebensmittel da. Die Schauspielerin lebt als Single mit ihren zwei Kindern in Berlin. (dpa)