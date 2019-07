Wer die wilde Natur abseits der Straßen und Wanderwege erkunden will, muss gut vorbereitet sein. Die App „SAS Survival Guide“ hilft dabei. Sie ist quasi die Anwendung zum Buch „SAS Survival Handbook“ von dem Soldaten und Ausbilder John „Lofty“ Wiseman, der bei der britischen Armee Soldaten auf das Überleben in der Wildnis vorbereitet hat.

Fans des analogen, etwa ein Kilogramm schweren Handbuchs dürften sich über die App für Android und IOS freuen. Die Lite-Version ist sogar kostenlos. Ein eventueller Nachteil: Die App ist komplett auf Englisch. In der Lite-Version finden sich zunächst die „Essentials“. Klickt man darauf, erscheinen viele Kapitel aus dem Handbuch, etwa „Be prepared“ („Sei vorbereitet“) mit Hinweisen zur Vorbereitung eines Überlebenstrips.

Wichtiger Punkt: Das richtige Messer auswählen. Außerdem sollten sich Menschen sowohl körperlich als auch geistig auf den Trip vorbereiten und die menschlichen Überlebensbedürfnisse zuvor genau studieren. Darauf folgt ein langer Text. Bei den Kapiteln handelt es sich offenbar um Auszüge aus dem Buch mit vereinzelten Bildern. Hyperlinks helfen zudem dabei, durch die Artikel zu navigieren.

Wer die Essentials verlässt, kann weitere Extra-Funktionen nutzen, etwa die „Checklist“. Auf der Liste kann man abhaken, was man bereits eingepackt hat – eine praktische Übersicht. Insgesamt 16 Dinge empfiehlt Wiseman. Dabei sind ein Kompass, ein Feuerstein, eine flexible Säge, aber auch ein Kondom. Letzteres ist durchaus ernst gemeint: „Das ist ein guter Wassersack – er hält einen Liter“, heißt es dazu im Handbuch.

Wer testen will, wie gut er auf einen Trip vorbereitet ist, kann mit der Quiz-Funktion üben. Besonders praktisch: eine Fotogalerie, die etwa in Bildern erklärt, wie man Feuer macht oder Regenwasser auffängt. Videos gibt es überwiegend in der Bezahl-Version der App. Damit man in dem umfangreichen Inhalt nicht den Überblick verliert, kann man Lesezeichen setzen oder Inhalte suchen.

Das App-Design ist sehr schlicht und im militärischen Grün gehalten. Mit der Kapitelstruktur erinnert die Lite-Version allgemein an ein E-Book – mit einigen Extras. Die Tipps von Wiseman sind jedoch praktisch wie eh und je. Der Ton seines Texts sowie die Fallstudien zu Extremsituationen verdeutlichen zudem das Wichtigste: Die Wildnis ist sehr gefährlich. Aber man kann die App ja auch sehr gut auf Wanderwegen oder als Lektüre am Strand nutzen.