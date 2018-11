Referent ist Michael Wessels, Beauftragter für Kriminalprävention.

Handlungssicherheit ist das Stichwort: Was mache ich eigentlich, wenn jemand an der Haustür klingelt? Wie verhalte ich mich am Telefon, wenn jemand sich am anderen Ende als ein Angehöriger präsentiert? Was mache ich eigentlich, wenn sich jemand am Telefon oder an der Haustür als Polizeibeamter ausgibt? Wo habe ich meine PIN für meine EC-Karte? Immer noch im Kopf? Muss ich überhaupt allein zur Bank oder zum Einkaufen gehen? Diese und weitere Fragen werden in dem Vortrag näher beleuchtet.

Anmeldungen werden bis zum 10. Dezember erbeten bei Rita Wegg unter der Telefonnummer 0 42 03 / 78 77 00 oder der E-Mail-Adresse rita.wegg@gmx.de.