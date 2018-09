Das TNB-Team mit Trainer Oliver Mutert präsentierte sich an allen drei Wettkampftagen sehr stark und überzeugte durch eine durchgängig überragende Leistung und einen tollen Teamspirit. Am ersten Wettkampftag traf das Team auf den Verband aus Sachsen-Anhalt. Sehr überlegen siegte man in allen drei Disziplinen mit insgesamt 53:7 Punkten. Die Halbfinalbegegnung gegen den sehr starken Verband aus Schleswig-Holstein gestaltete sich spannend und konnte letztlich deutlich mit 35:25 vom TNB-Team gewonnen werden.

Das Finale am Sonntag startete direkt mit hochklassigen Tennismatches, in denen sich das Team Niedersachsen/Bremen einen leichten Vorsprung gegenüber Berlin erspielte. In mitreißender Atmosphäre lieferten sich die Kinder dann ein packendes Hockeyspiel, das durch kluges und überlegtes Spiel vom NTB-Team entschieden werden konnte. So bauten die Kinder ihren Vorsprung weiter aus und pushten sich für den letzten Wettkampf, Athletik, um darin überragend fünf von sechs Übungen für sich zu entscheiden. Die Kinder des NTB-Teams haben insgesamt eine sensationelle Leistung erbracht und sich verdient mit dem Titelgewinn belohnt.