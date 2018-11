Beim SVGO hatten die Kleinen am Kinderturntag jede Menge Spaß.

„Da die Kinder immer weniger draußen spielen und auch der Spielraum auf den Straßen immer kleiner wird, sind solche künstlichen Bewegungslandschaften immer wichtiger für die Entwicklung des Kindes“, erklärte Susanne Hoffmann, die Organisatorin des SVGO-Kinderturntages.

In der Halle gab es eine große Balancierstrecke, diverse Klettermöglichkeiten, Sprung- und Hüpfgeräte sowie eine kleine Rutschenlandschaft. Zwischen den einzelnen Geräten gab es viele andere Möglichkeiten, sich zusätzlich zu bewegen, zum Beispiel auf Pedalos, Rollbrettern oder auch auf einem Mattenparcours. Für fünf Stunden stand diese Abenteuerlandschaft den Kindern zur Verfügung. „Wir haben in den Schulen und Kindergärten viel Werbung für die Veranstaltung gemacht“, erzählte Hoffmann weiter. Trotzdem waren die Beteiligten des SVGO von dem Ansturm überrascht: Mehr als 100 Kinder waren gekommen, größtenteils zusammen mit ihren Eltern.

„Es hat mich gefreut, dass das Konzept aufging. Sowohl die Kleinsten, die gerade laufen konnten, als auch ältere Kinder im Grundschulalter hatten ihren Spaß“ freute sich Hoffmann. Und auch manche Eltern ließen es sich nicht nehmen, den einen oder anderen Teil der Spiellandschaft auszuprobieren. Nach dem Erfolg dieses Kinderturntages hat sich der SVGO entschlossen, im nächsten Jahr am 25. Mai in der großen vereinseigenen Halle in Oslebshausen einen Abenteuer-Familientag zu veranstalten. „Dann wird alles noch größer und mit vielen neuen Geräten und Stationen“, kündigte Hoffmann an.