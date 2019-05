Todoist ist ein praktischer Aufgabenplaner mit großem Funktionsumfang. (Doist)

Eine Aufgaben-App erleichtert den Alltag und ist daher auf vielen Smartphones installiert. Besonders beliebt ist die App Todoist, bietet sie ihren Nutzern doch eine gut gemachte Benutzeroberfläche und einen großen Funktionsumfang schon in der Gratis-Version.

Todoist tut das, was man von einem Aufgabenplaner erwartet, also Aufgaben erfassen und vor allem: strukturieren. Darüber hinaus lassen sich Erinnerungen und Fälligkeiten hinzufügen, besonders praktisch ist die farbliche Kodierung. Todoist lässt sich hervorragend mit anderen Diensten wie etwa IFTTT, Slack oder Alexa verbinden - derzeit werden rund 60 Apps unterstützt.

Im neuen Update für Todoist stehen zweifelsohne neue Komplikationen für Smartwatches im Mittelpunkt. „Komplikationen“ meint hier natürlich nicht „Schwierigkeiten“, sondern Zusatzfunktionen. Diese lassen sich nun auch für die Apple Watch Series 4 verwenden. Nutzer können am Handgelenk erkennen, was als nächstes ansteht oder welche Aufgaben für den Tag noch zu erledigen sind. Von nun an können außerdem verschiedene Farben für Todoist-Icons gewählt werden. Dies ist für alle praktisch, die ihren Homescreen farblich sortieren. Ansonsten behoben die Entwickler diverse Fehler, auch die Performance der App hat sich spürbar verbessert.

Todoist ist kostenlos für Android und iOS verfügbar - in der kostenpflichtigen Premium-Version gibt es weitere Features wie etwa standortbezogene Benachrichtigungen, Datei-Uploads und Projektvorlagen.