Seit Jahren begeistert die "Helene-Fischer-Show" die deutschen Schlagerfans. (ZDF / Sandra Ludewig)

Für viele ist es das TV-Highlight am ersten Weihnachtsfeiertag: die „Helene-Fischer-Show“. Auch in diesem Jahr (Mittwoch, 25. Dezember, 20.15 Uhr) zeigt das ZDF das spektakuläre Fernsehevent mit der deutschen Schlagerkönigin. Jetzt verkündete der Sender tolle Nachrichten für alle Fans der 35-Jährigen: Auch in den kommenden drei Jahren wird Fischers Weihnachtsshow im ZDF zu sehen sein.

„Ich freue mich, meine Shows auch in den nächsten Jahren im ZDF präsentieren zu dürfen“, erklärt Helene Fischer in einer Mitteilung. „Unser gemeinsamer Weg ist vertrauensvoll und kreativ. Wir werden auch weiterhin alles daran setzen, für die Fans und Zuschauer besondere Showmomente zu kreieren.“

Erste Impressionen aus der "Helene Fischer-Show", die das Zweite am ersten Weihnachtstag zeigt: Die Schlagersängerin steht unter anderem im Papst-Outfit auf der Bühne. (ZDF / Sandra Ludewig)

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann ergänzt: „Helene Fischer ist die größte Entertainerin im Land und ihre Shows bewegen Millionen Menschen. Dies weiterhin im ZDF zu zeigen, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer.“

Die „Helene Fischer-Show“ lockt laut Senderangaben durchschnittlich sechs Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. In diesem Jahr werden auf der Bühne unter anderem Musiker Engelbert, „Backstreet Boy“ Nick Carter, die Schlagersänger Roland Kaiser und Howard Carpendale, US-Star Josh Groban, „Volks-Rock'n Roller“ Andreas Gabalier, Sänger Mark Forster und Moderatorin Michelle Hunziker erwartet.