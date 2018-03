Das Team von IN-Borgfeld hat die Ostereiersuche organisiert. (frei)

Bedruckte Einkaufstaschen gehören ebenso dazu wie Auftritte im Internet. Vor allem aber stehen Angebote für die jungen Bewohner im Fokus von „In Borgfeld“. Halloween und der Nikolaus waren in der Vergangenheit Themen und zum bevorstehenden Osterfest soll es einen Ostereierlauf geben. Am Donnerstag, 29. März, von 15 bis 17 Uhr müssen in den Auslagen von Geschäften bunte Ostereier entdeckt und gezählt werden. Dabei warten attraktive Gewinne, wie Deike Meyer, Sprecherin der Interessengemeinschaft, ankündigt.

Die Kinder sind wieder zum Mitmachen eingeladen. (frei)

Kinder aus Borgfeld und umzu können sich an diesem Tag auf die Suche nach bunten Ostereiern machen. Versteckt sind die Eier in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte. Wer aufmerksam gezählt hat, trägt seine Lösung in einen Flyer ein und hält Ausschau nach einem Osterhasen. Der lebendige IN-Borgfeld-Osterhase, der vor dem Geschäft von Expert Kohle und auch auf der Heerstraße anzutreffen ist, nimmt die ausgefüllten Flyer in Empfang. Wichtig ist, dass neben der Lösungszahl auch der Name, die Adresse und die Telefonnummer eingetragen sind, betont Deike Meyer.

Auch das Modegeschäft A’riva mit Verena Nagel-König macht mit. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Im Anschluss an die Ostereieraktion werden die Gewinner ermittelt. „Es gibt tolle Gutscheine vom Spielzeugladen Articolo, vom Modegeschäft Lütje Lü und ein Minions-Geschenk von Expert Kohle zu gewinnen“, so die Initiatoren des Spiels. Der Hase hält zudem für jedes Kind eine süße Osterüberraschung bereit (solange der Vorrat reicht). Die Gewinner werden am 4. April telefonisch benachrichtigt. „Macht alle mit und findet alle Ostereier in Borgfeld! Ostern in Borgfeld wird bunt und kann kommen“, ermuntert die Sprecherin zum Mitmachen.

Weitere Infos gibt es in einem Flyer, der im Vorfeld in den Geschäften ausliegt. Dort ist auch zu erfahren, welche Geschäfte beim Suchspiel mitmachen. Außerdem sind die Flyer am Donnerstag, 29. März, beim „lebendigen Osterhasen“ vor Expert Kohle zu bekommen.

Mit der neuerlichen Aktion wollen die Kaufleute einmal mehr auf ihren Ortsteil und die Einkaufsmöglichkeiten hinweisen. Auf weite Wege zu Einkaufszentren auf der grünen Wiese könne man verzichten, Borgfelds Mitte mit einem breiten Mix an Geschäften und Dienstleistern halte ein umfassendes Einkaufsangebot für alle Dinge des täglichen Bedarfs und weit darüber hinaus bereit, so die Initiatoren. Borgfeld gehört mit 16,2 Quadratkilometern übrigens zu den flächenmäßig größten Bremer Stadt- und Ortsteilen. Die rund 9200 Einwohner sind nach Zahlen der Statistiker im Durchschnitt 41,8 Jahre alt - und mehr als 2200 der Einwohner sind Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren.