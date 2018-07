Während der Einweihungsfeier für den Wanderweg im Juni 2013 zerschnitt Bürgermeisterin Alice Gerken ­zusammen mit dem Edelweiß-Vorsitzenden Uwe Meyer das Band. (Ingo Moellers)

Oder Gerätschaften, um das entsprechende Hobby auszuüben. Der Ganderkeseer Wanderclub „Edelweiß“ verfügt über einen eigenen Wanderweg. Und der ist sogar vom Internationalen Volkssport Verband (IVV) zertifiziert. Zur Wahl stehen ­Distanzen über fünf und elf ­Kilometer. In diesem Jahr feiert der Wanderclub fünf Jahre ­Wanderweg.

Am 29. Juni 2013 konnten die Edelweiß-Aktiven aus Ganderkesee ihren eigenen Wanderweg einweihen. In ehrenamtlichen Engagement hatten sie die Route ausgearbeitet. „Permanenter IVV- Wanderweg“ heißt die Strecke ganz offiziell. Denn der Inter­nationale Volkssport Verband (IVV) mit Sitz in Altötting hat den Rundkurs zertifiziert und in sein Verzeichnis deutscher Wanderrouten aufgenommen. Bürgermeisterin Alice Gerken- ließ es sich nicht nehmen, zur Einweihung 2013 persönlich die ersten Wanderer auf den Weg zu schicken.

Diesen Erinnerungsaufkleber kann man nach der Wanderung im Startlokal erwerben. (Wanderclub Edelweiß)

Nach den Bestimmungen des Deutschen Volkssportverbandes (DVV), dem der Wanderclub seit 1993 angehört, wurden eine fünf und eine elf Kilometer lange Wanderstrecke vorbereitet. Zu den Voraussetzungen für die ­Genehmigung gehört, dass ­diese Strecken das ganze Jahr über begehbar sein müssen. „In Deutschland gibt es bereits weit über 100 dieser Wege, die von den dem DVV angeschlossenen Vereinen unterhalten werden“, sagte Meyer. Die permanenten Wanderwege werden von Wanderern aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern genutzt. Auch dort gibt es diese Wege.

Die Ganderkeseer Route beginnt beim Airfield-Restaurant am Flugplatz. Sofern ein Teilnehmer bestrebt ist, das Deutsche Volkssportabzeichen zu erwerben, muss er im Airfield eine Startkarte zum Preis für 2 Euro erwerben, auf der er dann die auf der Strecke befindlichen Kontrollnummern einträgt. Nur dann bekommt er nämlich auch die entsprechenden Stempel in seine Wertungshefte. Wichtig: Alle Besitzer einer gültigen Startkarte, ausgefüllt mit Name und Anschrift, sind auf der ­gesamten Wanderstrecke unfallversichert.

„Es sind schon viele auf ­dieser Route gelaufen und wir hoffen, dass der Weg auch weiterhin so gut angenommen wird wie in der vergangenen fünf Jahren. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß“, sagt der ­Vorsitzende der Edelweiß-­Wanderer Uwe Meyer.