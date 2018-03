Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Tolle Sportabzeichen-Bilanz

FR

Mehr als 40 Teilnehmer an den Prüfungen zum Sportabzeichen hatten sich im Vereinsheim des TSV Heiligenrode eingefunden, um von Ina Kattau und Herbert Nothdurft ihre Urkunde in Empfang zu nehmen. Insgesamt waren es 79 Einzel- und sechs Familienurkunden, die in diesem Jahr ausgestellt werden konnten.