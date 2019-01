Der Bocadillo-Wintercup des TSV Sankt Jürgen für Fußball-U 13-Junioren war eine runde Sache. Schöne und faire 32 Spiele in den beiden Lilienthaler Schoofmoorhallen brachten der zweiten Mannschaft des ostfriesischen Vertreters JSG Weener den Turniersieg. „Ich habe viele tolle Sachen gesehen, unser Team hat vieles umgesetzt, was wir besprochen haben. Das freut mich am meisten für die Jungs. Daher bin ich sehr zufrieden mit dem siebten Platz“, resümierte Trainer Rolf Seiler vom Gastgeber TSV Sankt Jürgen. Unter die Torschützen des Gastgebers reihten sich Phillip Haas (2) und Florian Seiler (1) ein. „Es hat alles gepasst, super Helferteam und tolle Schiedsrichterleistungen. Ich bin mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden. Die Teams waren begeistert von dem Flair der beiden Hallen gleichzeitig“, freute sich auch Organisator Ronald Miesner vom TSV Sankt Jürgen. Die Platzierungen: 1. JSG Weener 2, 2. JSG Geest, 3. HEBC Hamburg, 4. Delmenhorster TB, 5. TuS Komet Arsten, 6. SV Lilienthal-Falkenberg,7. TSV Sankt Jürgen, 8. JSG Weener 1, 9. SC Borgfeld, 10. JFV Buxtehude, 11. JSG Achim/Uesen, 12. JSG Oste.