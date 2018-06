Endlich einmal bei bestem Wetter fand das jährliche Väterzelten statt. Eingeladen waren alle Kinder der Kindertagesstätte Bierden der Lebenshilfe Verden mit ihren Vätern, und es kamen 48 Väter mit 68 Kindern. Das Zelten wird ehrenamtlich jährlich von einigen Vätern organisiert. Auch in diesem Jahr wurden zuerst die knapp 50 Zelte aufgeschlagen, bevor dann gegrillt wurde und sich alle am Büffett stärken konnten. Die Kinder konnten ausgiebig das Gelände der Kita erkunden und toben. Es folgte ein Lagerfeuer, an dem geduldig auf das Stockbrot gewartet wurde. Mit einer Nachtwanderung wurde langsam das Ende des Abends eingeleitet, wobei einige Nachteulen auch noch etwas länger wach saßen und das erlöschende Lagerfeuer bewachten. Der Dank des Organisationsteams geht an alle Kinder und auch Väter sowie die Lebenshilfe, die diesen immer wieder schönen Abend ermöglicht haben.