Toni Kroos: Ronaldo hat die lauteren Partys gefeiert

Fußball-Profi Toni Kroos wohnte mit Teamkollege Cristiano Ronaldo in Madrid „Hecke an Hecke“. Die lauteren Grillpartys habe Ronaldo gemacht, so Kroos in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.