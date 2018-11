„Focus“-Bestseller

Top Ten der Ratgeber: Doppelpack für „Red Dead Redemption 2“

Das Lösungsbuch zum Konsolenspiel „Red Dead Redemption 2“ schafft in dieser Woche den doppelten Neueinstieg in die Top-Ten der Ratgeber. Auf Platz eins steht zum wiederholten Mal „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl.