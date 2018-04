Niedersachsen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Torfkähne hissen ihre Segel

Anna Zacharias

Die Torfkähne sind in die Saison gestartet. In Worpswede nehmen die Skipper ihre Ausflugsgäste an Bord und hissen die braunen Segel.