Torten, Frückstück oder Mittagstisch: die gebotene Bandbreite im ALZ-Bistro ist groß. (ALZ)

Die Torten stammen von einer Konditorin, die viel Liebe in ihre süßen Kunstwerke steckt. „Torten wie bei Oma, serviert in reellen Stücken“, beschreibt ALZ-Leiterin Carmen Jorek das, was die Besucher erwartet. Die Kreativität der Mitarbeiterin sorgt dafür, dass immer wieder neue

Varianten auf den Teller kommen.

Ausgestattet mit alten, im Vintage-Style umgestalte Möbeln, ist die gemütliche Atmosphäre inklusive. Platz ist für Gruppen von zwei bis 35 Personen.

Die unterschiedlichen Bereiche sprechen verschiedene Geschmäcker an. So gibt es die sogenannte Kuschelecke, die mit Bänken bestückt ist, die aus alten Betten

gebaut wurden. Das Kaminzimmer mit seinen Korbmöbeln eignet sich auch gut für Feierlichkeiten und Zusammenkünfte. „Auch für das Kaffeetrinken nach einer Beerdigung ist der Raum geeignet, da wir ihn abteilen und so eine entsprechende Privatsphäre bieten können“, erklärt Carmen Jorek.

Bistro im ALZ, Hermann-Fortmann-Straße 18, 28 759 Bremen. Telefon: 04 21 / 6 09 05 59