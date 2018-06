Bei dieser Tour können die Teilnehmer per Fahrrad teilnehmen und über den Tag die fünf Stationen im Rahmen eines Zeit- und Ablaufplanes besuchen und einen Eindruck über die Geschichte und Entwicklung der Orte und der Heimat bekommen.

Für eine Verpflegung ist gesorgt, dafür wird ein Kostenbeitrag, vor Ort erhoben. Teilnehmer, die nicht mit dem Fahrrad dabei sind, können natürlich mit dem Auto die Stationen separat angehen. Dieses kann über alle fünf Stationen gehen oder auch über eine vom Teilnehmer selbst gewählte Stationsauswahl passieren. Es stehen alle Möglichkeiten offen. Allerdings sollten die Teilnehmer ihre Vorgehensweise bei der Anmeldung angeben, so der Verein. Ebenfalls angegeben werden soll, ob die Verpflegung an den jeweiligen Station wahrgenommen wird.

Folgende Stationen werden am 24. Juni besucht: um 10 Uhr Gottesdienst und Führung in der Michaelskirche Neuenkirchen, danach ein Eintopfessen. Um 13.30 Uhr Bunker Valentin, um 15 Uhr Kahnschifferhaus Rekum mit Kaffeepause. Um 16.30 Uhr Baracke 27 und um 17.30 Uhr die Baracke Wilhelmine mit Brotzeit. An den Stationen findet eine Führung mit Erläuterungen zur Geschichte statt.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Heimatfreunde Neuenkirchen, der Kirchengemeinde Neuenkirchen, des Denkortes Bunker Valentin, des Heimatvereins Farge/Rekum und dem Verein Dokumentations- und Gedenkstätte Geschichtslehrpfad Lagerstraße. Die Veranstaltung ist nicht nur für Vereinsmitglieder und kann auch nur für einzelne Stationen gebucht werden.

Der Verein bittet um verbindliche Voranmeldung bis zum 19. Juni bei H. Bohlmann unter 0 4 21 / 68 10 72. Sollte sich das Interesse an der Tour gut entwickeln, planen die Heimatfreunde weitere Touren über eine ihrer Touren der Geschichte(n).

Die Gesamtkooperation des Projekts Tour der Geschichte(n) haben die Heimatfreunde Neuenkirchen übernommen.

Gerne geben die Heimatfreunde Neuenkirchen nähere Informationen unter der Telefonnummer 04 21 / 68 10 72 oder unter www.heimatfreunde-neuenkirchen.de.