Prost! 18 Brauereien werden am Wochenende in der Innenstadt ihre Eigenkreationen vorstellen. (Peter von Döllen)

Vor 1000 Jahren etablierten sich die ersten Klosterbrauereien. Der Hopfentrunk war gesund und nahrhaft. Beides konnte man von Wasser zu der Zeit nicht immer behaupten. Im Zuge der stets fortschreitenden Industrialisierung und der stetigen Entwicklungen erblüht das alte Handwerk geradezu neu.

Denn auch heute ist Bier in aller Munde. Besonders gefragt sind derzeit sogenannte Craft-Biere. Am morgigen Freitag beginnen die zweiten Craft Beer Days in Osterholz-Scharmbeck. Kleine Brauereien stellen ihr Handwerk und individuelle Produkte in der Innenstadt vor.

Auf dem Osterholzer Marktplatz dreht sich bei den Craft Beer Days alles um Hopfen und Malz. (Peter von Döllen)

Die Craft-Beer-Bewegung entstand in den 1970er-Jahren in Nordamerika. Damals machten sich Hobbybrauer den Namen (craft = handwerklich) zu eigen: Die traditionelle Braukunst mit hochwertigen Zutaten und unkonventionellen Geschmacksrichtungen stand im Mittelpunkt. In Deutschland verbreitete sich der Trend ebenfalls. Gasthof- und Hausbrauereien bieten heute eigene, von Hand gebraute Biere an.

Diese werden nicht als Massenprodukt hergestellt, sondern bieten eine fast unendliche Geschmacksvielfalt und teilweise sehr außergewöhnliche Brau-

stile. Die Sorten unterscheiden sich nach Farbe, Zutaten, Alkoholgehalt, Geschmack, Haltbarkeit sowie Brauart – und doch haben alle Craft-Biere eines gemeinsam: Die Leidenschaft, mit der sie hergestellt werden.

Am Wochenende können Besucher einige dieser Craft-Biere der Mikro-Brauereien probieren. 18 Anbieter haben ihr Kommen angekündigt. Brauereien aus Bremen, Hamburg und beispielsweise Berlin nehmen den Weg in die Kreisstadt auf sich, um dabei zu sein. Foodtrucks ergänzen das Angebot.

Freitag und Sonnabend, jeweils von 16 Uhr bis 22 Uhr, sind die Brauereivertreter auf dem Marktplatz und stehen Interessierten Rede und Antwort. Natürlich bieten sie auch Kostproben an.