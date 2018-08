Der Brokser Heiratsmarkt ist in

aller Munde. Immerhin hält das rund neun Hektar umfassende Gelände mitten im Herzen des Ortes wieder aufregende Fahrgeschäfte, kulinarische Genüsse, regionale Aussteller und jede Menge Spaß parat.

Angefangen als ursprünglicher Bauernmarkt wird der Brokser Markt in diesem Jahr bereits zum 373. Mal zahlreiche Besucher aus dem gesamten Landkreis und der weiteren Umgebung anlocken. Für viele Einheimische ist ein Besuch auf dem Volksfest jedes Jahr eingeplant. „Viele waren schon als Kinder mit ihren Eltern und Großeltern hier. Da hängen natürlich so manche Erinnerungen an dem Markt,“ weiß der langjährige Marktmeister Rolf Rohlfing zu berichten. Genau aus diesem Grund, bemühen sich die Organisatoren stets einen gelungenen Mix aus Traditionellem und Modernem zusammen zu stellen. Denn es gehe laut des Marktmeisters eben nicht nur um Fahrgeschäfte, Essen und Trinken oder um die Party in den Festzelten. Einmal im Jahr holt der ursprüngliche Bauernmarkt ehemalige Einwohner zurück in den Luftkurort und bringt so alte Freunde wieder zusammen.

Während die Miss-Wahl und der Luftgitarrenwettbewerb im Laufe der Jahre vor allem das jüngere

Publikum anziehen, steht besonders der letzte Markttag im Zeichen der Tradition. Zum Pferdemarkt treffen die ersten Besucher meist schon ab 7 Uhr ein. Schließlich gilt hier die Regel „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Das bezieht sich

dabei auf die Pferde, Ziegen und zahlreichen Kleintiere, die an diesem Tag zum Verkauf angeboten werden.