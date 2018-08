Das Team der Fleischerei Horstmann. (Femke Liebich)

Harald und Meike Horstmann sind sich sicher: Unser Handwerk hat Zukunft. Dabei spielen die Produktqualität und Bedürfnisse ihrer Kunden eine große Rolle. Denn wer Wert auf guten Geschmack legt, ist in dem Fleischereifachgeschäft Horstmann richtig. Dort legt das Ehepaar zusammen mit seinen 13 Mitarbeitern Wert auf Frische, Handwerklichkeit und die Verwendung von Tieren aus kontrollierter Zucht heimischer Betriebe.

Fleischermeister Detlef Rauer fertig typische Spezialitäten nach überlieferten Rezepten. (Femke Liebich)

Im Laufe der mehr als 100-jährigen Familiengeschichte hat sich das Unternehmen stets den Bedürfnissen seiner Kunden angepasst. So erfreuen sich neben Fleisch- und Wurstwaren, ausgesuchten Käsesorten sowie den frischen Salaten in der Auslage auch die hausgemachten Suppen im Glas und die Vollkonserven mit Produkten aus eigener Herstellung einer immer größer werdenden Beliebtheit. Angeboten werden unter anderem Erbsen-, Linsen- und Möhreneintöpfe, Labskaus, Rouladen, Königsberger Klopse und Knipp.

Einen Großteil der im Geschäft erhältlichen Produkte bietet die Fleischerei Horstmann auch auf den zwei Verkaufswagen an, die regelmäßig an der Sankt-Jürgen-Straße und auf dem Delme-Markt im Bremen stehen.

Wer Gäste bewirten möchte oder nicht die Muße hat, selbst für die Verköstigung zu sorgen, ist der Partyservice der Fleischerei eine stressfreie Alternative. Von belegten Schnittchen über ein kaltes und warmes Büffett bis hin zu mehrgängigen, festlichen Menüs reicht das vielfältige Spektrum. „Die Nachfrage ist häufig saisonabhängig. Im Winter sind vor allem deftige Speisen wie Grünkohl oder bayrische Büffets gewünscht und im Sommer ist unser Grillbüffet sehr beliebt. „Aber eines geht immer – unser Spanferkel“, berichtet Harald Horstmann, der das Familienunternehmen seit 2005 führt. Unterstützt wird er dabei von seiner Ehefrau Meike und Schwester Anja Schierenbeck.

Fleischerei Rauer

Qualität, Fleisch aus der Region und über Generationen entwickelte Familienrezepte: Das sind nur einige Punkte, welche die Fleischerei Rauer auszeichnen. Ein weiterer ist, dass alle Waren aus eigener Produktion stammen. Geführt wird das Unternehmen seit 35 Jahren von Handwerksmeister Detlef Rauer, der die vierte Generation bildet.

Unter dem Motto „Frische steht bei uns im Mittelpunkt“, legt Detlef Rauer Wert auf hohe Qualität und Geschmack. Dafür sorgen streng gehütete, schlesische Rezepte und die Verarbeitung von Fleischerzeugnissen, die ausschließlich aus der Region stammen. Kurze Wege zwischen Erzeuger, Wurstküche und Verbraucher garantieren Frische. Auch der langjährige Kontakt zu seinen Lieferanten hilft dem Handwerksmeister hohen Standards zu erfüllen.

Wer im Geschäft vorbei schaut, kann sich auf ein breitgefächertes Angebot verschiedener Wurstsorten, Salate, Fleisch und Convenience-Produkte freuen. Die Vielfalt ist groß. So gibt es im Bereich der Mettwurst zusätzlich zum Standardprogramm Honig-, Nuss-, Trüffel-, Wild- und Pfeffermettwurst. An der Salattheke kann man zwischen rund 25 verschiedenen Sorten wählen. Für alle, die nicht selber kochen oder sich einen kleinen Vorrat anlegen wollen, bietet die Fleischerei mehr als 30 Sorten Suppe und Fertiggerichte aus eigener Herstellung. Darunter Erbsensuppe, Rouladen, Hühnerfrikassee und Hühnersuppe.

„So langsam bereiten wir uns auf die Grünkohlsaison vor“, kündigt Detlef Rauer an. Diese beginnt meist im Oktober. Pünktlich zum ersten Advent erwartet seine Kunden dann ein weiteres Schmankerl: die original schlesische Weißwurst.

Im Bereich des Partyservices setzt Detlef Rauer ebenfalls auf Qualität und Kommunikation mit dem Kunden. Seit drei Jahrzehnten betreibt er das zusätzliche Standbein seines Unternehmens. In dieser Zeit haben er und seine Mitarbeiter zahlreiche Gesellschaften ab zehn Personen verköstigt. Ob Grillfest, rustikales Büfett, Pfannengerichte, Fingerfood oder Kinderparty – für jeden Geschmack und Anlass gibt es spezielle Angebote. „Die Nachfrage steigt stetig“, berichtet der Firmeninhaber „Die Leute möchten lieber mit ihren Gästen feiern anstatt lange in der Küche stehen. Außerdem feiern immer mehr bei sich zu Hause anstatt in Gaststätten oder Lokalen“. Gerne berät der Fleischer seine Kunden bei der individuellen Auswahl des Menüs.