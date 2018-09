Aromatischer Kaffeegenuss kommt aus Lilienthal. (FR)

Als der Traum von der eigenen Rösterei Realität wurde, bekam der Betrieb den Spitznamen ihres Vaters: „de Koffiemann“.

Kaffeetrinken ist für Dotschat nicht nur Konsum – „mein Wunsch ist es, dass Kaffee wieder genossen wird“, erläutert die Geschäftsführerin. Das aromatisch braune Gold stecke voller Facetten und bedürfe daher einer behutsamen Röstung. Jeder Kaffee, der in ihrer Rösterei verarbeitet und verkauft wird, hat seinen eigenen Charakter und ein unverwechselbares Aroma. „Wir achten streng auf die perfekte

Mischung von Sorte und Herkunft und rösten schonend und langsam“, erläutert Dotschat.

Das Team der Lilienthaler Kaffeerösterei versorgt Kunden in Bremen und umzu mit dem beliebten Heißgetränk. (Bokelmann, Anika und FR, FR)

Zwischen 12 und 15 Minuten dauert das Trommelröstverfahren, das die Kaffeebohnen durchlaufen. Erst mit den idealen Röstparametern bekommen die Hochlandbohnen den milden Genuss. Die Kaffeeernte ist zudem mit sozialen Aspekten verbunden. „Da ich selbst in einigen Kaffeeländern war, liegen mir die sozialen und nachhaltigen Aspekte sehr am Herzen“, sagt Dotschat. Durch einen gezielten Einkauf unterstützt sie Projekte in den Anbaugebieten, die sich mit Bildung, Umwelt und Sicherheit befassen. Um auch bei ihren Produkten Sicherheit zu garantieren und den hohen Ansprüchen zu genügen, finden in den Produktionsphasen Qualitätskontrollen statt. „Somit gewährleisten wir die gleichbleibende de-Koffiemann-Qualität.“

Die Kaffeerösterei, Am Wolfsberg 24 in Lilienthal, hat montags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.de-koffiemann.de oder unter Telefon 04298 / 6 99 26