Dieser Tradition hat sich das Symposium „Von Rebellen und Demokraten – ein neuer Blick auf ein altes Verhältnis“ des Gustav-Stresemann-Instituts (GSI), des Warburg College in Iowa und der Vertretung des Landes Bremen beim Bund in Berlin angenommen. Zu den Gästen gehörte neben der Bremer Staatsrätin Ulrike Hiller und dem ehemaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) unter anderem auch Kent Logsdon, der die amerikanische Botschaft in Berlin übergangsweise leitet.

Die Bremer Landesvertretung in Berlin hat das Symposium nicht nur mit auf die Beine gestellt, sondern war auch Veranstaltungsort der Gesprächsrunden. Der Hintergrund hierfür ist historisch bedingt, wie Staatsrätin Hiller und Erik Bettermann, Präsident des GSI, betonten. Bremen sei 1783 der erste Staat gewesen, der die USA als Land anerkannt habe. Etwa zehn Jahre später habe es in der Hansestadt das erste amerikanische Konsulat auf europäischem Boden gegeben und es seien erste regelmäßige Dampfschiffverbindungen zwischen Bremerhaven und Amerika eingerichtet worden. Die Seestadt spielte vor allem für Millionen Auswanderer eine zentrale Rolle, da sie Europa von Bremerhaven aus in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika verließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Bremen der amerikanischen Zone an und war damit eine Exklave im ansonsten britisch besetzten Norddeutschland. Diese Verbindungen zwischen Bremen und den USA wirken bis heute. Allerdings steht der Bremer Senat Trumps Drohung, verschiedene Güter aus Europa mit Zöllen zu belegen, mehr als kritisch gegenüber. „Bremen hat kein Interesse an Zöllen“, sagte Hiller. Mit zusätzlichen Gebühren will Trump unter anderem auch europäische Autos für Amerikaner unattraktiver machen, was Bremen als Automobilstandort besonders treffen würde.

Demokratie kam aus den USA

Die Bedeutung Amerikas für die Demokratie in Deutschland unterstrich unter anderem Jürgen Rüttgers in seiner Rede. „Unsere amerikanischen Freunde brachten uns nach dem Zweiten Weltkrieg die Demokratie.“ Diese besondere Rolle der Vereinigten Staaten betonte auch der stellvertretende Chefredakteur des „Spiegel“, Dirk Kurbjuweit. Die USA avancierten zum Anführer des Westens. Obwohl vielfach Uneinigkeit zwischen Europa und Amerika herrschte, wie beispielsweise beim Irak-Krieg, habe sich der Westen darauf verlassen, dass die USA sämtliche Krisen der Welt regele. Durch Trump habe sich das allerdings geändert. Eigentlich müsse Angela Merkel diese Rolle nun einnehmen und die westliche Welt ohne Amerika vertreten. Doch dieser Aufgabe sei Deutschland nicht gewachsen, so Kurbjuweit. Derzeit sei es für Merkel schon sehr schwierig, diese Rolle in Europa zu übernehmen.

Jedoch leben die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA nicht nur von der Politik. „Amerika ist mehr als der Präsident“, sagte der deutsch-amerikanische Historiker Joachim Reppmann. Man müsse die Freundschaft der beiden Länder einfach genießen.