Lagerfeuerromantik auf dem Marktplatz. Wenn OHZ am 4. März angrillt, bleiben viele Küchen kalt. An 14 Grillstationen gibt es Würstchen, Scampi, Steaks und vieles mehr. Auch zahlreiche Geschäfte werden geöffnet haben. (Peter von Döllen)

Die Grillstationen sind auf dem Markt- und dem Kirchenvorplatz sowie der Kirchen- und Poststraße platziert.

Für das leibliche Wohl ist bei dieser Veranstaltung gesorgt. An jeder Ecke liegt schmackhaftes Grillgut auf dem Rost. Fischbrötchen und Pommes ergänzen das Angebot. Am Weinausschank im Haus am Markt können edle Sorten verkostet werden. Gleich mehrere Winzer präsentieren sich dort. Zugleich verwandelt sich die Scharmbecker Innenstadt in einen Kinderspielplatz mit einer großen Hüpfburg und magischen Momenten. Für Letztere sorgt sorgt der Zauberer „Marvinio“. Die Live-Musik-Bühne bietet dieses Jahr Platz für die Band „Slow Horses“. Die Musiker erschaffen mit ihren Country-Songs Western-Atmosphäre und Lagerfeuerromantik.

Zahlreiche Geschäfte haben ihre Teilnahme für den verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt und im Einkaufspark Meyerhoff angekündigt.

Auch der Raiffeisenmarkt in Osterholz-Scharmbeck hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bietet seinen Kunden mit wenigen Ausnahmen 10 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf.

Ebenfalls 10 Prozent Rabatt gewährt das Modegeschäft TRENDS! beim Kauf einer Hose. Kauft man zwei Hosen gibt es schon 20 Prozent. Shoppen lohnt sich also am Sonntag, denn wer will schon die Schnäppchen und die neuen Kollektionen entgehen lassen? Auch Benetton ist mit dabei und bietet seinen Kunden alles zum halben Preis an.

Im Haus am Markt befindet sich der Augenoptiker Schweppe. Dort ist die neue Flair-Kollektion eingetroffen. Schweppe präsentiert Brillenfassungen, die Leichtigkeit mit Style verbinden und gern Probe getragen werden dürfen.

Wer anschließend privat angrillen möchte, der kann sich an den zahlreichen Verkaufs- und Informationsständen über die neuesten Trends bei den Grillgeräten und das entsprechende Zubehör informieren.