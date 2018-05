Mit Workshops und Kursen gibt es einen Rahmen, in dem sich Eltern austauschen und gemeinsam mit ihren Kindern neue Kontakte knüpfen können. Es muss kein Babysitter organisiert werden, die Mamas können die Zeit mit ihren Kindern genießen und dabei etwas für sich tun.

Doch warum sollte man sein Baby überhaupt tragen? „Für das Tragen von Babys gibt es viele Gründe“, sagt Annika Stein. Babys sind evolutionär gesehen Traglinge und fühlen sich bei Mama oder Papa sicher und geborgen. Beim direkten Körperkontakt spürt das Baby vielfältige Reize, es hört Herzschlag und Atmung, riecht die Eltern und spürt die Bewegungen. Der ganze Körper ist, auch wenn das Kind schläft, in Aktion. Tragen fördert somit alle Sinne. Die Bewegung beugt Koliken vor, reduziert das Weinen und begünstigt eine gesunde körperliche Entwicklung. Die Hüftreifung wird durch die Sitzposition unterstützt und die natürliche Rundung der Wirbelsäule gefördert. Außerdem werden der Gleichgewichtssinn und die Muskulatur gestärkt. Die Körpertemperatur des Babys wird über die Eltern reguliert. „Das Tragen am Körper ist durchaus praktisch, denn man hat beide Hände frei und kann sich so um den Einkauf, Haushalt oder die Geschwisterkinder kümmern“, betont Annika Stein. Barrieren beim Bummeln, in Bus oder Bahn lassen sich leicht bewältigen.

Annika Stein ist ausgebildete Trageberaterin und zeigt (werdenden) Eltern, welche Möglichkeiten es gibt, ihr Kind bequem und sicher vor dem Bauch, auf der Hüfte oder dem Rücken tragen zu können. Während der Beratung können sie sämtliche Varianten testen. „Nicht jede Tragehilfe, beziehungsweise Tuch-Bindeweise, passt zu jedem Träger oder Baby“, erläutert die Trageberaterin. So können Fehlkäufe vermieden werden.

Stein bietet als prä- und postnatale Fitnesstrainerin auch Fitness- und Pilateskurse für Schwangere und Mütter mit ihren Babys an. Die Schwangeren-Kurse beinhalten einen Mix aus Pilates, Fitness, Beckenboden-Wahrnehmung und Entspannung. So können die werdenden Mütter etwas für sich und ihr ungeborenes Baby tun. Mithilfe dieses ganzheitlichen Trainings wird der Körper während der Schwangerschaft fit gehalten und auf die Geburt vorbereitet. Auch die Rückbildung wird unterstützt.

Für die Mamas mit ihren Babys gibt sie sowohl Indoor- als auch Outdoorkurse. Die Indoorkurse beinhalten Pilates- und Cardioeinheiten sowie Beckenboden-Übungen zur weiteren Unterstützung der Rückbildung. Die Babys können während des Ausdauerteils in der Tragehilfe mit der Mama kuscheln oder sich auf der Spielinsel vergnügen. Durch dieses Konzept können auch ältere Babys und Geschwisterkinder am Kurs teilnehmen und werden parallel nach den Pikler-Ansätzen gefördert. Die Outdoorkurse bestehen aus Ausdauer- und Krafttraining sowie Übungen für den Beckenboden an der frischen Luft. Dabei werden der Kinderwagen und/oder die Tragehilfe mit ins Training eingebunden.

Im Juni starten die nächsten Kurse. Weitere Info gibt es im Internet unter www.warmumsherz.net sowie unter Telefon 0 47 91 / 3 09 13 71.