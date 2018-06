In einheitlichem Outfit präsentiert sich die 2. Herrenmannschaft des Blumenthaler SV beim Aufwärmen vor ihren Partien in der Bremer Fußball-Bezirksliga. Das Concordia-Service-Büro von Sven Landwehr – zugleich Trainer der Mannschaft – stattete die Blau-Roten mit jeweils 33 neuen Aufwärmpullovern sowie Shirts der Marke Saller aus. Der 32-jährige gelernte Kaufmann für Versicherungen und Finanzen Sven Landwehr ist seit sechs Jahren selbstständig und führt seit November 2016 das Concordia Service-Büro in Achim-Uphusen, das eine Erweiterung seiner fortbestehenden Bürogemeinschaft in der Betonstraße 9 in Bremen-Farge darstellt. Somit ist der Bremer Amateurfußballer des Jahres 2008 für seine Nordbremer Kunden nach wie vor an bekanntem Ort erreichbar.

Die 2. Mannschaft des Blumenthaler SV bedankt sich bei Sven Landwehr für die tolle Unterstützung. Dennoch ist das junge Team weiterhin auf der Suche nach Sponsoren: So soll die Ausrüstung zur kommenden Saison unter anderen durch neue Präsentationsanzüge und Sporttaschen ergänzt werden. Weitere Informationen über die Blumenthaler Jungs sind auf der neuen Vereinshomepage mit der Webadresse www.blumenthalersv.de abrufbar.