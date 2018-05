Ab Dienstag, 8. Mai, geht das wöchentliche Training beim TSV Kirchlinteln in der Gruppe von Lothar Möckel wieder los. Trainiert wird von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz der Schule am Lindhoop. Wer Lust hat, in dieser Saison mitzumachen, kann einfach vorbeikommen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.tsv-kirchlinteln.de.