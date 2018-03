Demnach hat die Zahl der Mitglieder einen neuen Rekordwert erreicht. Ende 2017 erhöhte sie sich um 5,2 Prozent auf mehr als 10,61 Millionen. Im Vorjahr waren es knapp 10,1 Millionen Menschen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wuchs um 0,6 Punkte auf 12,9 Prozent, in der für die Branche relevanten Kernzielgruppe der 15- bis 65-Jährigen auf 19,3 Prozent.

Die positive Entwicklung zeigt sich auch in der Ausweitung der Fitness-Studios. Die Gesamtzahl der Anlagen wuchs im Berichtszeitraum um 3,5 Prozent auf 8988. Dazu trugen Einzelstudios, Kettenbetriebe und Mikrostudios bei. Zum Jahresende waren in den 8988 Anlagen insgesamt knapp 21 000 Personen beschäftigt. Das entspricht einem Plus von 0.4 Prozent. Der Branchenumsatz erreichte mit 5,2 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert. Und die Betreiber wollen auch in diesem Jahr in weitere neue Studios investieren.